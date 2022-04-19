ЗСУ знищили склад боєприпасів російських окупантів: потужне відео

ЗСУ продовжують нещадно бити по можливостях російських окупантів активно вести війну. Наші воїни знищили склад боєприпасів ворога.

Про це 19 квітня повідомили у пресслужбі Десятої Гірсько-Штурмової Бригади. Водночас там оприлюднили відео ювелірної роботи українських захисників.

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Це артилерія Едельвейсів. Святковий пікнік до Великодня вдався на славу! Найсмачніше вже підсмажене та знищене!

– мовиться у повідомленні.

"Операція "маскування" від непрошених гостей провалилась, не почавшись. Лузери вони в крові лузери. Кадри, які по-справжньому надихають!", – додали воїни.

Втрати Росії у війні проти України

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого орієнтовно склали:

особового складу – близько 20 800 осіб ліквідовано;

танків – 802 одиниць;

бойових броньованих машин – 2 063 одиниць;

артилерійських систем – 386 одиниць;

РСЗВ – 132 одиниць;

засоби ППО – 67 одиниць;

літаків – 169 одиниць;

гелікоптерів – 150 одиниць;

автомобільної техніки – 1 495 одиниць;

кораблі / катери – 8 одиниць;

цистерн з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 одиниць;

спеціальна техніка – 27 одиниць;

пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

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