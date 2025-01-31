ЗСУ знищили 3 ворожі склади провіанту та палива біля Часового Яру, – речник ОТУ "Луганськ"

В районі Часового Яру, що в Донецькій області, наші воїни за 6 днів знешкодили щонайменше 3 російські склади із паливом, їжею та боєприпасами. Їх російські вояки мали використовувати під час штурмів.

Про це 31 січня в етері телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець, пише 24 Канал.

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ЗСУ знищили три російські склади провіанту та палива біля Часового Яру

Зокрема, росіяни залишили провіант неподалік колектора, де ЗСУ знищили близько сотні окупантів.

25 січня ворог в районі колектора, в якому він здійснив підпал, для того, щоб приховати втрати свої, вони залишили, як ми їх називаємо, "поминальні смаколики", серед яких сухпаї, провіант, боєкомплект та штурмові казки. Але особовий склад 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади виявив той весь провіант і його знищив,

– розповів речник.

Дмитро Запорожець розповів, що "також 28 січня теж саме – в районі Часового Яру був знищений такий же схрон з БК, паливом та їжею і 30 січня, вчора, знову". "Тому ми активно готуємо окупантів до майбутнього посту", – сказав речник.

Ці склади війська Росії мали використати для забезпечення загарбників, які штурмують українські позиції в межах міста.

"Лишаємо без світла, щоб не могли заряджати радіостанції. Таким чином ми порушуємо зв'язок. Паливо для генераторів – це теж зв'язок, електроенергія. Ну і залишаємо їх голодними", – пояснив мету ударів по складах речник ОТУ "Луганськ".