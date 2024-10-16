З початку 2024 року ЗСУ знищили понад 10 тисяч артсистем Росії: це близько 8 мільярдів доларів

Збройні Сили України з початку 2024 року й до 1 жовтня знищили 10 373 артилерійські системи російської армії. Загальна вартість знищеного озброєння оцінюється у щонайменше 8 мільярдів доларів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України. Зазначається, що "найчорнішим днем" для окупантів стало 22 вересня цього ж року.

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Сили оборони знищили понад 10 тисяч артсистем ворога за майже рік

Як зауважило українське оборонне відомство, 1 артилерійський дивізіон – це 18 артилерійських стволів, артбригада – 72 артустановки. Таким чином за 9 місяців року, що триває, Сили оборони знищили, умовно, 144 ворожі артилерійські бригади.

За даними Генштабу ЗСУ, найбільше техніки вищезгаданого виду російські загарбники втратили нещодавно, 22 вересня. Тоді Силам оборони вдалося перетворити на брухт щонайменше 81 ворожу артилерійську систему.

Вартість знищеної цьогоріч російської техніки сягає щонайменше 8 мільярдів доларів США. Такі дані Міністерство оборони наводить, посилаючись на інформацію з відкритих джерел та середніх цінах на озброєння та військову техніку (ОВТ) на світовому ринку.

В Міноборони наголошують, що знищені або виведені з ладу без перспективи відновлення ворожі самохідні артилерійські установки (САУ), гаубиці та гармати – можливо, станом на сьогодні є "найдорожчим металобрухтом у світі".

Витрати Росії на війну, загарбання чужої землі, вбивства українців могли бути направлені на вирішення внутрішніх соціальних питань. За 8 мільярдів доларів США, до прикладу, агресор міг би побудувати 13 сучасних спортивних арен або 18 об’єктів охорони здоров’я, оснащених найкращими зразками лікувально-діагностичної апаратури,

– резюмували там.

До слова, за даними Генштабу, станом на минулу добу, 15 жовтня, Сили оборони знищили щонайменше 9 артилерійських систем ворога. Загальна кількість від початку повномасштабної війни у 2022 році становить орієнтовно 19 430.