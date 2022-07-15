"За Вінницю": ЗСУ знищили три склади зі зброєю окупантів та військову базу

українські військові вразили нищівною атакою у бік ворога на Півдні. Сергій Братчук каже, що це так наші військові мстяться за ракетний обстріл Вінниці.

ЗСУ ліквідували базу ворога та три склади з боєкомплектом. Про це речник Одеської ОВА повідомив увечері 14 липня.

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Що знищили українські військові на Півдні

Нова Каховка – база.

Снігурівський район, Миколаївщина – БК.

Баштанський район, Миколаївщина БК.

Раденськ, Херсонщина – БК.

ЗСУ "нагадалися" росіянам за Вінницю, Миколаїв та Харків

Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що сьогодні вночі Збройні Сили України дадуть відповідь за підступні удари по Вінниці. Миколаєву та Харкові.

Очевидно, українські воїни не стали чекати ночі, а вирішили діяти вже. Тому ввечері 14 липня база та кілька БК ворогів були вже знищені.

Ракетний удар по Вінниці: коротко

Російські окупанти випустили сім ракет по Вінниці. Вони летіли з акваторії Чорного моря. Частину з них вдалося збити силам ППО, але три ракети все ж влучили в центр міста.

Наразі відомо про 23 жертви, серед них є троє дітей. Кілька людей померли вже в лікарні. Загалом за медичною допомогою після удару звернулися понад 100 людей.

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