ЗСУ знищили командний пункт росіян біля Севастополя
Джерело:СтратКом ЗСУ
У четвер 4 січня на Кримському півострові було гаряче. У самому Севастополі чули 10 вибухів.
Близько четвертої дня 4 січня у Криму були потужні вибухи. Зокрема їх чули в Севастополі та Балаклаві.
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Що відомо про влучання по Юхаріній балці
У СтратКомі ЗСУ написали, що о 15-й Збройні сили України уразили командний пункт з'єднання окупаційних військ поблизу Севастополя. Деталей там не навели.
Джерела 24 Каналу повідомили, що у Севастополі попередньо є влучання у військову частину в Юхаріній балці. Там був підрозділ секретного захищеного зв'язку з російським генштабом.
Телеграм-канал "Крымский ветер" також назвав місцем влучання Юхаріну балку.
Одну українську ракету начебто збили, а друга потрапила до військової частини (КП зв'язку) у Юхаріній балці у Севастополі. Зараз туди поїхали швидкі та пожежні, повідомляють наші підписники,
– указали там.
Станом на 18:46 4 січня туди продовжують прибувати швидкі та пожежники. Місцеві говорять, що чули два вибухи – такі сильні, що приватні будинки підскочили.
Пожежа в Юхаріній балці: дивіться відео
Юхаріна балка відома аеродромом
У Вікіпедії відверто сказано про це – у балці розташовані дачі та аеродром. Він з'явився там 1970 року, а злітна смуга вже була. Зараз там авіаційно-спортивний клуб ДОСААФ, де окупанти стрибають із парашутом.
На гугл-картах балку не зазначено, але її видно на сайті Wikimapia. Зовсім поруч мис Фіолент, на північ – Севастополь, а на південь – Балаклава.
Де розташована Юхаріна балка / Скриншот 24 Каналу з wikimapia
Найближче до Юхаріної балки розташоване кладовище Кальфа у Севастополі. Воно є на гугл-мапі.
Орієнтовне розташування Юхаріної балки: показуємо на гугл-карті
Вибухи в Криму 4 січня: головне
- Росіяни назвали атаку найбільшою, водночас "прозвітували", що збили всі 10 ракет. Це брехня, адже 10 їх було тільки над Севастополем.
- Вибухнуло не тільки під Севастополем: у Євпаторії уразили російські радіолокаційні станції. Це було зроблено Силами оборони завдяки агентам "Атеш", які довгий час стежили за об'єктом.
- Командувач Повітряних сил Петро Олещук подякував українським пілотам за роботу та іронічно передав окупантам "привіт".
- Тим часом мешканці Криму вже скаржаться на роботу ППО.
- За даними "Крим.Реалії", в Юхаріній балці була база ППО.