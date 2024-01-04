ЗСУ знищили командний пункт росіян біля Севастополя

У четвер 4 січня на Кримському півострові було гаряче. У самому Севастополі чули 10 вибухів.

Близько четвертої дня 4 січня у Криму були потужні вибухи. Зокрема їх чули в Севастополі та Балаклаві.

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Що відомо про влучання по Юхаріній балці

У СтратКомі ЗСУ написали, що о 15-й Збройні сили України уразили командний пункт з'єднання окупаційних військ поблизу Севастополя. Деталей там не навели.

Джерела 24 Каналу повідомили, що у Севастополі попередньо є влучання у військову частину в Юхаріній балці. Там був підрозділ секретного захищеного зв'язку з російським генштабом.

Телеграм-канал "Крымский ветер" також назвав місцем влучання Юхаріну балку.

Одну українську ракету начебто збили, а друга потрапила до військової частини (КП зв'язку) у Юхаріній балці у Севастополі. Зараз туди поїхали швидкі та пожежні, повідомляють наші підписники,

– указали там.

Станом на 18:46 4 січня туди продовжують прибувати швидкі та пожежники. Місцеві говорять, що чули два вибухи – такі сильні, що приватні будинки підскочили.

Пожежа в Юхаріній балці: дивіться відео

Юхаріна балка відома аеродромом

У Вікіпедії відверто сказано про це – у балці розташовані дачі та аеродром. Він з'явився там 1970 року, а злітна смуга вже була. Зараз там авіаційно-спортивний клуб ДОСААФ, де окупанти стрибають із парашутом.

На гугл-картах балку не зазначено, але її видно на сайті Wikimapia. Зовсім поруч мис Фіолент, на північ – Севастополь, а на південь – Балаклава.



Де розташована Юхаріна балка / Скриншот 24 Каналу з wikimapia

Найближче до Юхаріної балки розташоване кладовище Кальфа у Севастополі. Воно є на гугл-мапі.

Орієнтовне розташування Юхаріної балки: показуємо на гугл-карті

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