ЗСУ знищили вщент колону рашистських орків

Збройні Сили України продовжують тримати оборону. Наші військові вкотре показали, що при зустрічі з окупантами від ворога не залишається й живого місця.

РоZіяни, ви на чужій землі

Сухопутні війська ЗСУ зустріли колону рашистських орків. Після рандеву від російського ворога нічого не залишилося.

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Про це свідчать кадри, які опублікували Сухопутні війська ЗСУ. Від росіян залишилися тільки уламки.

Їхня техніка повністю розгромлена та спалена.

Знищена колона рашистських орків. РоZіяни, ви на чужій землі. Забирайтесь геть, доки можете!,

– попередили орків наші захисники.

Дивіться відео знищеної техніки орди



Додамо, що втрати росіян у війні вже пробили позначку в 14 тисяч людей. ЗСУ знищили 444 танки, 1435 бойових броньованих машин, 86 літаків, 108 вертольотів.​

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