В Україні ліквідували зека-"вагнерівця", який безжально убив матір і сестру, спаливши їх

Українські військові роблять все можливе для того, щоб ворог зазнавав якомога більших втрат на фронті. Їхню статистику поповнив вагнерівець, котрий сидів за убивство матері та сестри.

Аналітики з OSINT Georgia виявили чергового монстра, якого вдалося знищити у війні проти України. Мовиться про Романа Лазарчука з Донецька, що в Ростовській області. Він – один з тих, хто свідомо вирушив убивати мирних мешканців. Та й йому не звикати це робити.

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Спалив сестру та матір

Відомо, що 32-річного вагнерівця убили ще 17 грудня. Правда, лиш нещодавно тіло цього мерзотника привезли до рідного міста. Там його і зарили в землю 1 лютого.

Лазарчук – справжній злочинець. Його посадили за ґрати на 17 років. Причиною цього стало подвійне вбивство. Він позбавив життя власних сестру та матір ще у 2014 році. Відомо, що він облив їх бензином і підпалив.

Зауважимо, що вагнерівцям узагалі не принципово, кого вбивати. Так, один з колишніх найманців поскаржився, що вони залюбки ліквідовують і своїх.

Вагнерівці убивають своїх же

Про це розповів колишній командир вагнерівців Андрій Мєдвєдєв. Йому вдалося втекти до Норвегії. Звідти він розповідає, що ж насправді відбувається всередині ПВК "Вагнера", яку створив Пригожин. Найважливіше, що вам потрібно збагнути: втрат серед найманців ніхто не рахує.

Як розповів Мєдвєдєв, вони розстрілюють усіх, хто відмовляється воювати. Тіла ліквідованих просто скидали в окопи. Їхнім риттям займалися так звані вагнерівці-стажери.

Самого Пригожина він називає "дияволом". Ексвагнерівець підкреслив, що ліквідованих вагнерівців часто зараховують до ліку зниклих безвісти. Це вигідно для ПВК "Вагнера", адже можна заощадити гроші на компенсації для родин знищених найманців.

Водночас слід розуміти, що у вагнерівців відсутня тактика. За словами Мєдвєдєва, вони буквально навмання відкривали вогонь та гинули і гинуть "пачками".

Втік же ексвагнерівець не через звірства, які скоюють інші найманці. Він просто боявся за свою тушу, адже не хотів, щоб його прибрали свої ж. Тож йому вдалося таки покинути позиції. Правда, повернувся він не до Росії, де його неодмінно стратили б, а перебрався до безпечної Норвегії.