Окупанти горять у районі Антоновського мосту, місцеві кажуть й про дим у Новій Каховці, – Хлань

Українські військові продовжують завдавати непоправних втрат окупантам. На Херсонщині ЗСУ не припиняють обстріли складів ворога, щоб не лише ускладнити логістику, а й буквально вибити його.

Як зазначив радник глави Херсонської ОВА Сергій Хлань під час телемарафону, в окупантів зараз паніка. Не в останню чергу цьому посприяла атака по Антонівському мосту, передає 24 канал.

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Ворог не розуміє цілі атаки

Передовсім Сергій Хлань наголосив на тому, що завдання ЗСУ полягало не у знищенні самої переправи. Він підкреслив, що наші військові з хірургічною точністю влучили туди, куди було необхідно. Мовиться про кафе "Наїрі", яке ворог використовував як командний пункт. Там окупантів вдалось ліквідувати повністю. Зауважимо, що воно розташоване поблизу мосту.



ЗСУ знищили командний пункт ворога поблизу Антонівського мосту / Скриншот карти

Радник глави зауважив, що окупанти вже приїжджали до місця влучання. Вони зняли кілька сюжетів, щоб показати наслідки удару. І хоч ворог робить акцент саме на цілості переправи, вона й не була першочерговим об'єктом.

"Тому ось такі влучні удари, потрапляння в розташування окупантів, їхніх складів, бронетехніки, скупчення живої сили – це результат роботи ЗСУ. Результат руху опору", – підкреслив Хлань.

Водночас слід розуміти, що наразі на Херсонщині ворог поводить себе хаотично. Окупанти панікують, адже розуміють, що в будь-який момент ЗСУ можуть почати активний наступ. І це, переконані ми, станеться невдовзі. Що ж стосується самого мосту, то Хлань підсумував сказане ним в ефірі.

Я хочу сказати: коли метою ЗСУ стане міст, то його тоді точно не стане. Але мета там була дещо інша. Там було розташування окупантів і командний пункт,

– наголосив Хлань.

Журналіст Андрій Цаплієнко зауважив, що сьогодні знову був вибух у районі Антонівського мосту. Він підкреслив, що в разі його руйнування російські загарбники буквально потраплять до котла. І вже не матимуть можливості врятуватись від ЗСУ.

В районі Антонівського мосту знову вибух: дивіться відео

Неспокійно й у Новій Каховці

Буремним ранок був і для окупантів у Новій Каховці. Сергій Хлань зауважив, що йому надійшла інформація про задимлення. Його побачили там, де розташовувались російські загарбники. Мовиться про військову частину ворога у тимчасово окупованому місті. А сталось це о 05:00.

А ще радник глави ОВА зауважив цікаву закономірність. Щойно наші військові влучають у склад ворога, то він починає агресивно відстрелюватись. Буквально в істериці окупанти б'ють по наших тим, що залишилось у них в асортименті.

Слід розуміти, що ЗСУ, на відміну від ворога, працюють філігранно. Вони упродовж останнього часу змогли знищити у Новій Каховці багато реактивних систем залпового вогню. Мовиться зокрема про "Смерчі".

Тому, наприклад, Миколаїв вони обстрілюють з С-300, що насправді є протиповітряними ракетами. Б'ють в агонії і від безсилля. Від злості, що ЗСУ послідовно знищує їхні тили на Херсонщині,

– додав він.

Повернімось до Антонівського мосту у Херсоні. Напередодні в ефірі "ФЕЙГИН LIVE" Олексій Арестович заявив, що ЗСУ знищили позицію ППО ворога. Мовляв, саме тому переправа і не зазнала серйозних руйнувань. Водночас він зауважив, що знищувати мости – складна та невдячна справа. Це довела надцята атака ворога по переправі через Білгород-Дністровський лиман.

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