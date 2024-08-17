"Котел" практично готовий: Світан оцінив ситуацію у Курській області

Збройні Сили 16 серпня знищили міст через річку Сейм у селищі Глушкове Курської області. Тепер логістичний шлях до частини Глушківського району відрізаний.

Йдеться про Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно та ще близько 27 населених пунктів. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, чому у стратегічному сенсі важливо знищувати мости та чим Сили оборони могли вразити міст біля Глушкового.

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Навіщо ЗСУ вдарили по мосту

Мости знищуються для того, щоб зміцнити лівий берег Сейму й створити оперативно-тактичний плацдарм. По високому берегу річки буде створюватися лінія оборони.

Водночас руйнування мостів унеможливить переміщення російських військ із західного на східний берег річки. РосЗМІ стверджують, що внаслідок удару по мосту поблизу селища Глушкове близько 700 солдатів потрапили в оточення.

У районі Тьоткіно взагалі майже готовий котел. Весь цей гарнізон можна взяти в оточення, а далі в полон, або знищити залежно від завдань,

– мовив Світан.

За його словами, знищення мостів відбувається далекобійними засобами ураження. Можливо, HIMARS. Для ураження мосту через Сейм достатньо 3 – 7 ракет.

Також росЗМІ написали, що нібито ЗСУ завдають удару по ще одному мосту через річку Сейм у селищі Званне Курської області.