ЗСУ в трендах: кумедне відео тролінгу від захисників
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
Наші військові не залишились осторонь трендів тіктока та зняли своє відео. На ньому замість елітної машини у військового танк.
Відповідне відео бійці розмістили на сайті Сухопутних військ ЗСУ. Кадри опублікували 8 жовтня.
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ЗСУ також зняли трендове відео
Військові долучились до трендів тіктока та також зняли ролик, де, замість елітної машини, у них на фронті танк.
ЗСУ долучились до трендів: дивіться відео
Варто зауважити, що все почалось з відео, де модель рекламує Bentley. Тоді за хештегом #bentleygirl опублікували безліч відео, на яких люди рекламують зовсім не елітні автомобілі та навіть свій товар.
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