ЗСУ зривають всі дедлайни ворога, – Череватий про битву за Бахмут

Головні ударні сили на Сході росіяни зосередили на Бахмутському напрямку, вони хочуть перерізати сполучення до міста. Однак ЗСУ зривають всі їхні плани.

Наразі українська армія може доставляти до Бахмута боєприпаси, провізію, амуніцію, медикаменти та забирати з міста поранених. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, передає 24 Канал.

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Що відбувається біля Бахмута

Череватий зазначив, що ворог кинув головні ударні можливості на Бахмутський напрямок. Натомість він не активний на Лимано-Куп’янському. За добу там було лиш одне бойове зіткнення.

Натомість вдень росіяни 243 рази обстріляли Бахмут із різних артилерійських систем, 113 окупантів загинули під час боїв, 117 — дістали поранення. Крім того, українські оборонці знищили 4 безпілотники, 4 польові склади боєприпасів і 300 одиниць автомобільної техніки ворога.

Росіяни хочуть перерізати сполучення

Окупанти хочуть дійти до перехрестя, де сходяться головні дороги, які ведуть в місто: з Часового Яру та Костянтинівки. Росіяни мріють перерізати шляхи сполучення до міста-фортеці, але ЗСУ не дають їм цього зробити.

У росіян постійно є низка дедлайнів. Спочатку до 1 травня, тепер до 9 травня. Однак героїзм, мужність, професіоналізм, стійкість наших командирів і бійців вже не вперше протягом багатьох місяців доводить, що усі їхні дедлайни розбиваються,

– зазначив речник.

Він нагадав, що справді протягом кількох тижнів росіяни уже неодноразово анонсували, що вже досягнули або майже досягнули цілей.