У ЗСУ зробили заяву на тлі скандалу зі Стерненком

ЗСУ високо цінують внесок і допомогу українських волонтерів у боротьбі проти російських окупантів. Така допомога життєво потрібна, особливо в забезпеченні бойових підрозділів дронами різних модифікацій.

Це стосується зокрема й ефективної співпраці із Силами оборони волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

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Як у ЗСУ пояснили ситуацію зі Стерненком

Як йдеться у повідомленні, мобілізація конкретних громадян здійснюється за рішенням безпосередньо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які мають право вручати повістки військовозобов'язаним для уточнення облікових даних, проходження медичних оглядів та мобілізації.

Згідно зі статтею 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону,

– пояснюють там.

У Сухопутних військах наголосили – якщо військовозобов’язаний громадянин має проблеми зі здоров‘ям, то під час проходження ВЛК вирішується питання про його придатність до військової служби. Там нагадали й про інших волонтерів.

"Велика кількість громадських активістів та волонтерів стали до лав ЗСУ і виконують свій конституційний обов'язок. Адже лише в консолідації та єдності – сила українців та запорука перемоги над підступним, споконвічним російським ворогом", – резюмували там.

Деталі скандалу зі Стерненком

Нещодавно український активіст повідомив, що перебуває у розшуку, і дізнався він про це з російських ЗМІ. В розшук його подав нібито Приморський ТЦК в Одесі, однак у застосунку "Резерв+" він не виявив ніякого розшуку.

Стерненко припускає, що ця ситуація може бути пов’язана з його критикою військових структур та закликами до реформ. Він також припустив, що хтось хоче зупинити постачання дронів до війська та проєкти зі знищення російських БпЛА. Можливо, в цьому також замішані російські агенти.