ЗСУ знищили ворожий "Тайфун", його вартість стартує від 2 мільйонів доларів
Джерело:телеграм Антона Геращенка
Українські герої продовжують завдати ворогу нищівних втрат особового складу та техніки. Розхвалені російські бойові машини або горять, або опиняються у руках наших героїв.
Війна проти України обійдеться для Росії дуже дорого. Йдеться не лише про санкції та майбутні репарації – розхвалена пропагандою російська армія та бойова техніка не витримують під натиском героїв ЗСУ.
Читайте також В наступні 7 днів Росія виснажиться, – екскомандувач армії США
Чергові втрати противника
Українським бійцям вдалося знищити російський КамАЗ-63968 "Тайфун". Його вартість починається з 2 мільйонів доларів.
Окрім того, українські герої захопили російський комплекс РЕБ "Ртуть-БМ". Його призначення – придушити роботу радіопідривачів снарядів, а також може ставити перешкоди в УКХ-діапазоні радіохвиль. У 2013 році вартість такого комплексу складала 70 мільйонів рублів, їх загальна кількість в армії окупантів становить лише декілька десятків.
ЗСУ захопили комплекс РЕБ "Ртуть-БМ" / Фото Генштаб ЗСУ
Дивіться також: В Україні знищили майже 15 тисяч окупантів