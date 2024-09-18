Контрнаступ росіян – все: ЗСУ зупинили просування ворога у Курській області

Збройні Сили України зупинили наступ російських військ у Курській області. Тож її частина залишається під контролем український військових.

Таку інформацію озвучив представник комендатури ЗСУ та речник Міноборони Олексій Дмитрашківський у коментарі AFP. Він також розповів, яка наразі ситуація на підконтрольній Україні території там.

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Сили оборони зупинили контрнаступ росіян у Курській області

Олексій Дмитрашківський розповів, що у Курській області російські загарбники прагнули атакувати позиції наших підрозділів з флангів. Однак спроби окупантів вдалося зупинити Силам оборони.

Станом на зараз ситуація стабілізувалася і сьогодні все під контролем ЗСУ. Попри це, як визнав представник комендатури, часткового успіху ворог все ж досяг.

Росіяни увійшли в один з населених пунктів. Вони почали бої за інший населений пункт, але це все,

– сказав він.

До слова, росіяни продовжують намагатись заповнити нестачу сил у Курській області. Для цього ворог активізував мобілізаційні заходи у Самарській області. Новоприбулих інтегрують до складу 15-ї окремої мотострілецької бригади, частину якої перекинули з Покровського напрямку. Про це повідомили агенти партизанського руху "Атеш".