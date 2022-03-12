ЗСУ зупиняють цілі підрозділи окупантів, але за ними ідуть наступні, – голова Донецької ОВА

Збройні Сили України мужньо зупиняють цілі підрозділи російських окупантів. Однак за ними ідуть наступні.

Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Та навіть попри такий розвиток подій, сили російських військових не є нескінченними.

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За словами Кириленка, кожна територіальна громада докладає максимальних зусиль у боротьбі з окупантами. Саме такий опір і зламав план Володимира Путіна щодо миттєвого захоплення всієї території України.

Як зауважив голова Донецької ОВА, за кількістю особового складу армія Росії є більшою, але за міцністю, духом, та характером – порівняння із ЗСУ недоречне.

Ми розуміємо, що така орда, коли зупиняються цілі бойові підрозділи з технікою, а буквально слідом з'являються нові підрозділи, дає їм перевагу у кількості. Але ми розуміємо, що їхні ресурси не є нескінченними,

– додав Кириленко.

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