ЗСУ звільнили 4 населених пункти на Харківщині

30 квітня 2022 , 18:53
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські військові виганяють окупантів з нашої землі. ЗСУ вже відновили контроль над 4 населеними пунктами у Харківській області.

Їх звільнили внаслідок наступу наших підрозділів.

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Про які населені пункти мовиться:

  • Верхня Роганка,
  • Руська Лозова,
  • Слобідське,
  • Прелесне.

Окупанти обстрілюють Харківщину

Ворог продовжує завдавати авіаційних ударів та обстрілювати з артилерії Харків. Крім того, росіяни пробують наступати у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ.

Власне Ізюмський напрямок залишається найважчим в області. Тут українські воїни тримають рубежі.

Росіяни перекидають війська до кордону

Ворог й надалі зосереджує сили і засоби на тимчасово окупованих територіях Харківщини, а також у Бєлгородській області. Наприклад, до населеного пункту Волохів Яр окупанти перемістили підрозділи 55 окремої мотострілецької бригади, а до Ізюма – підрозділи 5 окремої танкової бригади.

Крім того, загарбники примусово вивозять населення на територію Росії. Вони навіть розповсюджують дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя.

Інші звільнені села на Херсонщині та Харківщині

  • Тиждень тому ЗСУ звільнили 8 населених пунктів у Херсонській області. Вони завдали окупантам нищівних втрат. Зокрема, бійці тоді знищили 74 росіян та 13 одиниць техніки: 2 танки, систему реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки та 4 БПЛА-розвідники.
  • Також на Харківщині українські захисники пішли у контрнаступ. Перед цим тривали запеклі бої, але нашим оборонцям вдалось звільнити населені пункти Безруки, Слатине, Прудянка Дергачівського району.
  • Ще 17 квітня ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб'яже та частину Кутузівки на Харківщині.

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Автор: Ольга Музика