ЗСУ звільнили 4 населених пункти на Харківщині

Українські військові виганяють окупантів з нашої землі. ЗСУ вже відновили контроль над 4 населеними пунктами у Харківській області.

Їх звільнили внаслідок наступу наших підрозділів.

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Про які населені пункти мовиться:

Верхня Роганка,

Руська Лозова,

Слобідське,

Прелесне.

Окупанти обстрілюють Харківщину

Ворог продовжує завдавати авіаційних ударів та обстрілювати з артилерії Харків. Крім того, росіяни пробують наступати у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ.

Власне Ізюмський напрямок залишається найважчим в області. Тут українські воїни тримають рубежі.

Росіяни перекидають війська до кордону

Ворог й надалі зосереджує сили і засоби на тимчасово окупованих територіях Харківщини, а також у Бєлгородській області. Наприклад, до населеного пункту Волохів Яр окупанти перемістили підрозділи 55 окремої мотострілецької бригади, а до Ізюма – підрозділи 5 окремої танкової бригади.

Крім того, загарбники примусово вивозять населення на територію Росії. Вони навіть розповсюджують дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя.

Інші звільнені села на Херсонщині та Харківщині

Тиждень тому ЗСУ звільнили 8 населених пунктів у Херсонській області. Вони завдали окупантам нищівних втрат. Зокрема, бійці тоді знищили 74 росіян та 13 одиниць техніки: 2 танки, систему реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки та 4 БПЛА-розвідники.

Також на Харківщині українські захисники пішли у контрнаступ. Перед цим тривали запеклі бої, але нашим оборонцям вдалось звільнити населені пункти Безруки, Слатине, Прудянка Дергачівського району.

Ще 17 квітня ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб'яже та частину Кутузівки на Харківщині.

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