ЗСУ звільнили Лук'янівку під Києвом

Українським героям вдалося звільнити село Лук'янівка, що поблизу Києва. Також наші захисники завдали ворогу значних втрат.

ЗСУ б'ють російських окупантів та звільняють від них українську землю. Ворог зазнає втрат та змушений покидати свої позиції.

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Звільнення Лук'янівки

Українські герої звільнили від окупантів Лук'янівку, що біля Києва. ЗСУ знищили 40 солдатів ворога, 9 БМП та 3 танки.

Також 1 танк вдалося захопити, і тепер він буде атакувати самих окупантів.

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