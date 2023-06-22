Це була російська "фортеця": як українські воїни завдяки хитрощам взяли Нескучне

Село Нескучне на Донеччині було російським укріпрайоном. Його звільнення є важливим для подальшого наступу ЗСУ на цьому напрямку.

На початку червня Нескучне звільнили бійці 7 окремого батальйону "Арей" 129 бригади ТРО ЗСУ. Батальйон починав свій шлях на Херсонщині, потім вибивав ворога із Запоріжжя. А від початку березня 2023 року воює на Донбасі.

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Українським бійцям вдалося перехитрити окупантів

"У нас був час вивчити ворога, – каже заступник командира батальйону із позивним "Херсон". – Ми встигли підготуватись".

Як пояснюють наші військові, Нескучне було російським укріпрайоном: з місцевої школи окупанти мали змогу оглядати місцевість.

Це була російська "фортеця", їхній штаб. По ньому Збройні Сили відпрацьовували "Хаймарсами" та протикорабельними ракетами.

Як українські військові звільнили село Нескучне: дивіться відео

Українські війська заходити в село невеликими групами

Тут стояла російська 60 мотопіхотна бригада. Окрім регулярних військ, тут були представники ПВК "Вагнера" та "ДНРівці". Як каже "Херсон", противник чинив серйозний опір, особливо в першу добу штурму. Але цей спротив вдалося подолати.

До села веде одна дорога, тож окупанти чекали бронетанкового наступу. Про це, зокрема, свідчить те, що росіяни били по піхоті ракетами "Корнет", які для цього не призначені.

Наші військові перехитрили ворога: вони почали заходити невеликими групами по 10 – 12 бійців, кожна з яких займала свій сектор. Втрати української сторони при штурмі Нескучного були невеликі, але вони є: на жаль, на початку штурму загинув один боєць підрозділу.

Село Нескучне на карті

Українські воїни взяли в полон окупантів

Під час проведення операції батальйон взяв у полон 9 росіян. Також бійці знайшли тут багато трофеїв: кулемети, автомати, протитанкову зброю тощо.

Штурм Нескучного тривав дві з половиною доби – зрештою "арейці" вигнали росіян з населеного пункту. Тепер село звільнене і над ним майорить український прапор.

Навколо села все ще лежать трупи росіян, які загинули під час штурму. Їх зараз збирають українські військові.