Крок до обвалення оборони росіян на Півдні, – офіцер ЗСУ про звільнення П'ятихаток

ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Півдні України, серед яких – село П'ятихатки Запорізької області. Це стратегічно важливий населений пункт, який був опорним у першій ліній російської оборони. Звільнення П'ятихаток – важливий крок до обвалення оборони окупантів на Півдні.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець. За його словами, село П'ятихатки виконувало важливу функцію для росіян.

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Велике досягнення ЗСУ

Березовець зазначив, що ЗСУ досягли великого результату. Росія покладала великі надії на П'ятихатки, адже це ключ до Василівки – іншого стратегічного пункту загарбників. Там ворог розмістив величезні склади.

Він підкреслив, що П'ятихатки розташовані на стратегічному напрямку до Мелітополя – найбільшої російської військової бази на тимчасово окупованій частині Півдня України.

Втратити Мелітополь для росіян – означає обвалити всю систему їхньої оборони. Звільнення П'ятихаток – важливий крок до звільнення Мелітополя,

– пояснив офіцер ЗСУ.

Березовець про звільнення П'ятихаток: дивіться відео

ЗСУ звільнили П'ятихатки: головне