Неподалік розташований стратегічний об'єкт: майор запасу про важливість деокупації П'ятихаток

Українські сили продовжують наступальні дії на Таврійському напрямку. Внаслідок успішного просування ЗСУ звільнили село П'ятихатки у Запорізькій області.

Військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, що деокупація цього населеного пункту має економічне та антитерористичне значення.

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Все йде за планом

Він зауважив, що П'ятихатки розташовані неподалік від Енергодара. Українським силам дуже важливо зайти на територію Запорізької АЕС, щоб зашкодити росіянам вчинити якусь терористичну дію на ній – на кшталт той, що відбулась на Каховській ГЕС.

Можливо з військової точки зору це й не найважливіший об'єкт. Але економічної точки зору – це найпотужніша АЕС в Європі, і вона має працювати на нашу економіку. А також це антитерористична дія. Ми не маємо дозволити ворогу вчинити екологічне лихо на ЗАЕС,

– підкреслив військовий експерт.

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Гетьман зауважив, що потрібно прислухатися саме до українських військових керівників, які стверджують, що український наступ відбувається за планом.

"План не зірвано, все триває відповідно до того, як було розплановано під час підготовки контрнаступу декілька місяців тому з урахуванням усіх можливих варіантів", – підкреслив Олексій Гетьман.

Що відомо про звільнення П'ятихаток Село розташоване у Степногірській селищній громаді Василівському районі Запорізької області. З початку війни П'ятихатки потерпають від ворожих обстрілів. Однак Село розташоване у Степногірській селищній громаді Василівському районі Запорізької області. З початку війни П'ятихатки потерпають від ворожих обстрілів. Однак 18 червня село було деокуповане під час наступальних дій українських сил. Звільнення П'ятихаток має надати можливість ЗСУ розширити плацдарм та почати наступ на Василівку.

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