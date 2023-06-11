ЗСУ звільнили селище Благодатне: показуємо на карті

ЗСУ станом на 11 червня звільнили селище Благодатне. Повідомляють, що російські окупанти не витримали натиску українських героїв.

Воїни розповіли, що під час операції зі звільнення населеного пункту вдалося взяти у полон російських окупантів. Отримана від загарбників інформація допоможе героям у подальшій деокупації українських територій.

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Славні воїни 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах,

– мовиться у повідомленні.

ЗСУ звільнили Благодатне: показуємо на карті

Воїни показали перші кадри зі звільненого Благодатного: дивіться відео

Українці у коментарях залишили воїнам багато теплих коментарів. Їм дякують за захист, мужність та звільнення Благодатного.

Україна перейшла до наступальних дій

Президент Володимир Зеленський 10 червня заявив, що Україна вже перейшла до наступальних дій. Український лідер закликав українців довіряти захисникам та захисницям. Президент наголосив, що щоденно перебуває на зв'язку з командувачами. Всі налаштовані позитивно.

"Росія відчуває, що їм недовго залишилось, на мою думку. Контрнаступальні та оборонні дії відбуваються в Україні. На якій стадії, не буду говорити детально", – сказав Зеленський.

Українські герої завдають ворогу колосальних втрат. Тривають запеклі бої. Сергій Череватий – речник Сил оборони України Східного напрямку – заявив, що воїни ЗСУ мають успіх на Бахмутському напрямку. Упродовж доби героям вдалося просунутись на 1400 метрів.

"Загалом відбулось 6 боєзіткнень, в ході яких нашими Силами оборони знищено 138 окупантів, 236 зазнали поранень, одного взяли в полон", – зазначив Череватий.

Російські окупанти не мають жодних шансів на тимчасово окупованих територіях України. Воїни ЗСУ звільнять усі населені пункти. Разом з українським прапором туди повернеться безпека для місцевих жителів.