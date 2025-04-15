ЗСУ звільнили село Дніпроенергія: показуємо населений пункт на карті

Сили оборони України повернули під контроль село Дніпроенергія, що на Донеччині. Також українським військовим вдалося покращити тактичне положення на двох критичних напрямках.

Де розташований цей населений пункт на карті та що відомо про його звільнення – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Де розташоване село Дніпроенергія

15 квітня генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що за два місяці його командування військовим вдалося зменшити втрати особового складу на 20% та повернути під контроль населений пункт Дніпроенергія.

Також, за словами Наєва, українські бійці покращили тактичне положення на двох критичних напрямках.

Село Дніпроенергія розташоване у Волноваському районі Донецької області, на правому березі річки Мокрі Яли. Варто зазначити, що відстань від Дніпроенергії до селища Велика Новосілка становить близько 17 кілометрів.

Де розташоване село Дніпроенергія: дивіться на карті

Водночас, згідно з даними аналітиків DeepState, Дніпроенергія наполовину перебуває у червоній зоні, яка означає окупацію російськими військами.

До слова, для останнього масованого наступу окупантів на напрямках Веселе – Скудне росіяни залучили 5 танків, 14 ББМ і 6 бронеавтомобілів. Більшу частину ворожої техніки та понад 100 окупантів успішно ліквідували Сили оборони.