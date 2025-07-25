ЗСУ звільнили Кіндратівку на Сумщині, окупанти втратили три батальйони й комбата, – DeepState
- 225 Окремий штурмовий полк звільнив село Кіндратівка на Сумщині.
- Під час операції було ліквідовано три російські батальйони та комбата.
- DeepState відзначає унікальну тактику 225 ОШП, що дозволяє ефективно проводити наступальні дії.
Росіяни невпинно намагаються захопити українські землі. Проте Сили оборони дають мужню відсіч ворогу.
Зокрема, 225 Окремий штурмовий полк звільнив Кіндратівку, що на Сумщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Що відомо про ситуацію на Сумщині?
За даними джерел DeepState, підрозділ 225 ОШП завершив зачистку та закріплення в Кіндратівці. Варто зазначити, що це вже друге село, яке звільнив підрозділ у Сумській області.
Українські військові звільнили Кіндратівку на Сумщині: дивіться на карті
Протягом операції українські військові завдали значних втрат ворогу. Зокрема, ліквідовано батальйон 40-го ОБрМП, батальйон 155 ОБрМП та батальйон 30-ї окремої мотострілецької бригади і їх комбата. У DeepState зазначають, що російська піхота певний час перебувала в оточенні.
В першу чергу даний успіх став можливий за рахунок унікальної тактики та підходів, які використовує 225 ОШП. Черговий раз підрозділ продемонстрував, що в нас є ті, хто здатен проводити якісні наступальні дії,
– кажуть там.
До слова, раніше начальник пресслужби 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов розповів про ситуацію на Сумщині.
За його словами, на Сумському напрямку активні бойові дії ведуться в районі Хотінської та Юнаківської громад. Там зосереджено близько 50 – 60 тисяч російських військових. Тоді як на іншій частині кордону з Росією штурмових дій немає, але тривають постійні обстріли.