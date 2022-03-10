ЗСУ звільнили від окупантів Бакланову Муравійку

Хоробрі українські воїни продовжують бити окупантів та звільняти від них нашу країну. Ворогу не вдасться залишити собі жодного клаптика української землі.

Відважні українські захисники кожного дня нищать російських окупантів та його техніку. Орки бояться прямих сутичок з нашими героями та обрали тактику терористів – бомбардувати та обстрілювати мирне населення.

До речі Росіяни шукають спосіб здатися в полон біля Шестовиці на Чернігівщині

Звільнене місто

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, сьогодні нашим героям вдалося звільнити від окупантів населений пункт Бакланова Муравійка, що на Чернігівщині. Хоробрі українські воїни продовжують бити окупантів та звільняти від них нашу країну.

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