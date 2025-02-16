Де знаходиться село Піщане, яке звільнили ЗСУ: показуємо на карті

Українські військові мають успіхи на Донеччині. Стало відомо, що Сили оборони звільнили село Піщане, що знаходиться неподалік Покровська. Площа звільненої території складає 980 квадратинх метрів.

Військові зазначають, що на Покровському напрямку, ймовірно, стався певний перелам ситуації. Про це раніше говорив і Президент України Володимир Зеленський. Де саме розташоване звільнене село Піщане – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Село Піщане розташоване за 5 кілометрів від Покровська

Село на Донеччині було звільнено від російських окупантів раніше. Аналітики Deep State писали про успіхи ЗСУ біля Піщаного ще 11 лютого. Лише зараз про це заявили офіційно. Ворога вдалося посунути і в інших населених пунктах на Покровському напрямку, але з Піщаного окупанти вийшли повністю.

Навколо Піщаного ще залишається велика територія, яка ще під окупацією або є так званою "сірою зоною". Але на цьому напрямку, який визначений найгарячішим, ЗСУ успішно ведуть бої, а ситуація дуже швидко змінюється.

Схоже, що саме на Покровському напрямку, обережно можна сказати, певний перелам все ж таки відбувся,

– сказав речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Біля Покровська росіяни активно наступають, а тому мають багато втрат. Завдяки хорошій роботі українських БпЛА ворогів вдалося зупинити біля деяких населених пунктів і навіть відкинути якомога далі від них.

До окупації в Піщаному проживали 314 людей. Це маленьке село в Покровському районі ворог спочатку окупував, але після того, як ЗСУ визволили цю територію, росіяни стали активніше її обстрілювати.

Де розташоване звільнене село Піщане: показуємо на карті

Ситуація на Покровському напрямку

За минулу добу російські війська просунулися 4 населених пунктів на Покровському напрямку. Українські військові лише на цій ділянці фронту відбили 71 ворожу атаку.

Загалом субота, 15 лютого, була найважчим днем на передовій у новому році, вороги тиснули одразу на кількох напрямках. Відбулося 261 боєзіткнення.