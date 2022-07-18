ЗСУ звільнили вже 1028 населених пунктів: Зеленський розповів, скільки ще під окупацією

Українські захисники продовжують успішно протидіяти ворогу, відбиваючи та повертаючи під контроль України кожен клаптик нашої землі. На жаль, понад 2500 населених пунктів поки ще перебувають під окупацією ворога.

Про це сказав Володимир Зеленський у свому традиційному вечірньому зверненні до українців.

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Станом на 18 липня ЗСУ вдалося звільнити від окупантів 1 028 населених пунктів. Ще 2 621 – поки що під контролем загарбників.

І з ними усіма – з усіма, де є люди, – ми повинні підтримувати інформаційний зв'язок. Настільки, наскільки це можливо,

– підкреслив Зеленський.

Коли ЗСУ повністю деокупують Херсон

Наші захисники продовжують мужньо боронити українські землі від російських загарбників та звільняти окуповані території. Зокрема, невдовзі Збройні Сили України можуть повністю деокупувати Херсонщину. Військовослужбовець, активіст та колишній нардеп Володимир Парасюк припустив, що плани наступу на Херсонщину в Збройних Сил України є вже давним-давно. Однак зараз проводять певні підготовчі роботи до деокупації.

"Думаю, ми звільнимо Херсон до середини серпня, ближче до кінця літа. У мене таке передчуття. Принаймні, половину міста займемо й просуватимемося далі у сторону Криму. Я керуюся тим, що бачу, спілкуюся зі своїми побратимами на цьому напрямку, аналізую", – розповів Парасюк.

За його словами, деокупувати Схід України нашим воїнам буде складніше. Тобто звільнити Херсонщину та Запоріжжя дещо простіше, оскільки там в російських окупантів немає такого угруповання, як на Донбасі.

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