На Півдні ЗСУ завдали ударів по ворожих складах та знищили купу окупантів і техніки

На південному фронті захисники атакували ракетами та авіацією ворожі склади з боєприпасами, а також знищили 47 окупантів та низку одиниць техніки.

Успіхи авіації ЗСУ на Півдні

Водночас росіяни протягом доби вели обстріли у спробі повернути собі втрачені позиції. Ситуація на півдні "динамічна й напружена, але під контролем сил оборони".

Увага Літаки окупантів ввечері облетіли кордони України: була загроза ракетних ударів

За словами командування, ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари, вести артилерійські обстріли, але не має успіху і просування, натомість облаштовує відступні позиції.

По двох ворожих складах боєприпасів в Баштанському й Снігурівському районах Миколаївщини нами нанесено авіаційний і ракетний удари. Є підтвердження ліквідації одного складу, решта результатів дорозвідується,

– йдеться в повідомленні.

Ворог продовжує атакувати

Ударними гелікоптерами Ка-52, відомими як "Алігатори", ворог тричі атакував українські позиції в районі адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей, втрат немає.

Також російські окупанти хотіли розвідати позиції ЗСУ на Херсонщині, запустивши безпілотник "Орлан-10": його знищили сили розрахунку переносного зенітно-ракетного комплексу.

Втрати росіян на Півдні

В ОК також звітували, що підтверджені втрати ворога протягом 3 липня складають:

47 солдатів,

2 самохідні артустановки,

гаубиця "Мста-Б",

радіолокаційна станція та станція радіоелектронної розвідки,

а також 3 одиниці броньованої техніки.

Коротко про ситуацію у регіоні

На Криворіжжі росіяни обстріляли Зеленодольську громаду: влучили по дачних будинках у передмісті Зеленодольська. За попередніми даними, постраждалих немає.

Вибухи і обстріли також лунали у Бериславському та Каховському районах Херсонщини.

За повідомленням жителів Херсонської області, через щоденні бойові дії виникає багато пожеж у лісах та на полях із пшеницею.

А в самому Херсоні посилюється народний спротив – на вулицях з'являється все більше патріотичних написів, зображень прапору України та закликів до перемоги.

На Миколаївщині окупанти продовжують вести обстріли сіл по лінії розмежування. Внаслідок обстрілів у Широківській громаді сталося влучання по двох домогосподарствах, водонапірній башті й фермерському господарству. Зруйнований один житловий будинок, потерпілих немає.

Також важкою ствольною артилерією серед дня ворог обстрілював Миколаїв (снарядами влучив в район одного з міських цвинтарів) та Велику Костромку — влучив по околицях села. Обійшлось без жертв та постраждалих.

Увага – поляки збирають на "Байрактар" для України: дивіться відео