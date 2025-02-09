У Китаї масштабний зсув ґрунту накрив село: близько 30 людей зникли безвісти

У суботу, 8 лютого, в південно-західній провінції Сичуань у Китаї стався зсув ґрунту. Внаслідок катастрофи безвісти зникли близько 30 осіб.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press. Зазначається, що масштабний зсув змістив десятки тонн землі, засипавши 10 будинків разом із мешканцями.

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У Китаї десятки людей зникли безвісти

Міністерство із надзвичайних ситуацій Китаю направило сотні рятувальників, зокрема пожежників, на місце інциденту в селі округу Цзюньлянь. За даними місцевих ЗМІ, двох людей вдалося врятувати, ще близько 200 осіб були переселені.

Офіційні особи заявили, що катастрофу в Китаї спричинили нещодавні сильні опади та геологічні умови регіону. Голова КНР Сі Цзіньпін також висловив стурбованість і закликав місцеву владу докласти всіх зусиль для пошуку зниклих безвісти та мінімізації жертв.

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Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян наказав провести розслідування та перевірку потенційних геологічних ризиків у прилеглих районах. Він також заявив, що жителі, які перебувають під загрозою, повинні бути евакуйовані, щоб запобігти новій катастрофі.

Влада КНР виділила 80 мільйонів юанів (близько 11 мільйонів доларів) для ліквідації наслідків стихійних лих і подальшого відновлення.