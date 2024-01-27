Потужний зсув ґрунту стався на Закарпатті: повідомляли про можливу евакуацію населення

26 січня у Тячівському районі Закарпатської області стався зсув ґрунту. Його площа – 10,5 гектара. Повідомляли, що минулося без загрози для людей. Утім, порода продовжила свій рух. Відтак, існує можливість, що населення евакуюють.

Про зсув ґрунту у своєму фейсбуці розповів глава Закарпатської ОВА Віктор Микита. Він о 18:47 зазначив, що на місці всі необхідні служби виконують свою роботу. Також залучені техніка та особовий склад, зокрема фахівці-геологи.

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Віктор Микита уточнив, що зсув ґрунту стався у Дубівській громаді. Сталося це у межах території лісового фонду Краснянського лісництва Державного підприємства "Мокрянське лісомисливське господарство".

Підготовлено техніку й особовий склад ДСНС, ЛМГ і громади для ліквідації можливих наслідків надзвичайної ситуації природного характеру,

– зазначив глава ОВА.

Станом на момент публікації допису від Микити, загрози життю та здоров'ю людей немає. Він додав, що вживаються заходи задля запобігання й оперативного реагування на зміни ситуації у районі зсуву ґрунту на Закарпатті.

Водночас Микита додав, що вже уточнили план можливої евакуації мешканців населеного пункту, наближеного до місця зсуву ґрунту. Також уточнили інформацію про наявні резерви, щоб виконати першочергові завдання.

Зсув ґрунту на Закарпатті / Фото ДП "Ліси України"

Тим часом у ДП "Ліси України" назвали причину зсуву ґрунту. Кажуть, що стався він через рясні опади, які впродовж останніх днів пройшли на Закарпатті. Наслідками стали нищівні паводки та серйозне розм'якшення ґрунтів.

Процес зсуву ґрунту триває! Через це виникає критична загроза перекриття доріг та річок на Тячівщині, що може завдати шкоди дворогосподарствам. Також у результаті нищівного зсуву пошкоджено сотні дерев,

– йдеться в повідомленні від 13:28 26 січня.

Нагадують, що подібна ситуація з підтопленнями вже була у 1998 році. Тоді житлові будинки та місцеві дороги зносило паводком.