На Закарпатті стався зсув ґрунту: в області пошкоджені дороги державного значення
Джерело:Віктор Микита
У кількох населених пунктах на Закарпатті стався зсув ґрунту. Його спричинили рясні опади, розповідають в ОВА.
За наявною інформацією, сталося це у кількох населених пунктах Рахівського району. Детальніше про ситуацію 29 березня 2024 року розповів глава Закарпатської ОВА Віктор Микита.
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Що відомо про зсув ґрунту
Як зазначив Віктор Микита, руйнування природного характеру зафіксували у Закарпатській області у селах Лазещина, Ділове та селищі Ясіня. Повторний зсув ґрунту був також у Карпатському біосферному заповіднику поблизу курорту "Драгобрат".
У Закарпатській ОВА також зазначили, що руйнувань через сходження ґрунтів зазнали лісові дороги та автошлях державного значення Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів.
Наслідки зсуву ґрунту на Закарпатті / Фото Віктора Микити
Фахівці встановлюють масштаби руйнувань. Відповідні служби працюють на місцях. Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій залучають необхідну техніку й інші ресурси,
– зазначив Микита.
Водночас він розповів, що немає загрози життю та здоров'ю місцевих мешканців. За його словами, ситуація перебуває під особистим контролем.
У Києві та Дніпрі 29 березня падав град
- Негоду 29 березня фіксували у Києві. У місті сильно гриміло. Також мешканці спостерігали за дощем і блискавками. Але це ще не все, адже столицю засипало градом.
- Київ буквально засипало льодяними горошинами. Деякі з них сягали кількох сантиметрів у діаметрі. У столиці буквально утворився білий покрив через негоду.
- Внаслідок негоди деякі вулиці міста навіть сильно підтопило. Тому автівкам доводилося буквально перепливати їх.
- Після потужної негоди мешканці деяких районів Києва мали можливість спостерігати за веселкою. У мережу викладали надзвичайно багато красивих фото.
- Негода також накрила Дніпро. Вдень мешканці міста викладали у мережу фото та відео негоди, яка насувалася на обласний центр. На нього буквально сунули темні хмари стіною.
- Пізніше місто затягнула темрява, після чого Дніпро накрило сильним дощем. Паралельно мешканці чули звуки весняної грози. Вулицями кружляв справжній ураган. Супроводжувалося це блискавкою.