На Закарпатті стався зсув ґрунту: в області пошкоджені дороги державного значення

У кількох населених пунктах на Закарпатті стався зсув ґрунту. Його спричинили рясні опади, розповідають в ОВА.

За наявною інформацією, сталося це у кількох населених пунктах Рахівського району. Детальніше про ситуацію 29 березня 2024 року розповів глава Закарпатської ОВА Віктор Микита.

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Що відомо про зсув ґрунту

Як зазначив Віктор Микита, руйнування природного характеру зафіксували у Закарпатській області у селах Лазещина, Ділове та селищі Ясіня. Повторний зсув ґрунту був також у Карпатському біосферному заповіднику поблизу курорту "Драгобрат".

У Закарпатській ОВА також зазначили, що руйнувань через сходження ґрунтів зазнали лісові дороги та автошлях державного значення Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів.

Наслідки зсуву ґрунту на Закарпатті / Фото Віктора Микити

Фахівці встановлюють масштаби руйнувань. Відповідні служби працюють на місцях. Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій залучають необхідну техніку й інші ресурси,

– зазначив Микита.

Водночас він розповів, що немає загрози життю та здоров'ю місцевих мешканців. За його словами, ситуація перебуває під особистим контролем.

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