"Зцілилась": у Львові викрили жебрачку на інвалідному візку – відео
14 серпня 2021 , 15:50Читать новость на русском
Джерело:PostChat
У Львові викрили жебрачку, яка вдавала з себе людину з інвалідністю та випрошувала в людей гроші посеред вулиці. Насправді ж виявили, що вона може ходити.
Жінка приїхала на своє місце "заробітку" трамваєм, тримаючи візок в руках. Відповідне відео оприлюднили у телегам-каналі.
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Жербачка вдавала з себе людину з інвалідністю та випрошувала гроші
Жінка вийшла з трамваю та витягнула за собою візок. Згодом вже видно, як вона сидить, очевидно, на тому ж візку та просить милостиню. Коли її запитали, чи можете ви ходити – вона помахала головою, що "ні".
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