Зухвалі демонстрації з підрозділами Білорусі: у Генштабі розповіли про дії ворога біля Волині

Ворог підтримує свою активність на території Білорусі біля українського кордону. Як діє противник – читайте далі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія почала цинічну війну проти України. Ворог зустрів тут лютий опір як від військових, так і від цивільних. З хронологією основних подій можна ознайомитися за посиланням.

Цікаво Росіяни відступили з напрямку Ізюма: мають багато втрат

Дії ворога на кордоні

Зокрема, на Волинському напрямку ворог проводив демонстраційні дії за участі підрозділів зі складу Збройних сил Республіки Білорусь. Усе це відбувалося біля державного кордону України.

Водночас на Поліському напрямку російські війська займалися перегрупуванням військ та відновленням боєздатності, а також намагалися покращити логістичне забезпечення.

Крім того, розвідка ворога активно працює задля виключення фактору неочікуваності зі сторони Збройних Сил України.

Звернення президента України за 13 березня: дивитися відео