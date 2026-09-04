Удари України зупинили роботу двох НПЗ Росії, – Генштаб

Завдяки останнім ударам Сил оборони у Росії зупинилися два важливі нафтопероробні заводи. Вони були задіяні в забезпеченні потреб окупаційного війська.

У Генштабі розкрили деталі успішних ударів українських сил по Росії.

Які НПЗ у Росії зупинили роботу після атак України?

Внаслідок влучання 26 серпня 2026 року у Кстово Нижньогородської області зупинив роботу нафтопереробний завод ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Також підтверджено зупинку роботи комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Слобідці Ленінградської області рф. На цьому підприємстві 1 вересня 2026 року було уражено:

трубопроводи між насосною станцією видачі нафти та резервуарами з розливом нафтопродуктів на площі 200 квадратних метрів;

установку переробки первинного газового конденсату;

дві колонни установки гідрокрекінгу.

Крім того, зафіксовано горіння трубопроводу в резервуарній групі з розливом нафтопродуктів на площі 250 квадратних метрів.

Нагадаємо, що війна проти України дедалі сильніше б'є по нафтовій галузі Росії. У Москві вже прогнозують подальше падіння видобутку нафти.

За даними Reuters, у новому урядовому прогнозі видобуток нафти в Росії на 2026 – 2029 роки знизили на 16 – 20 мільйонів тонн порівняно з травневими оцінками. У 2026 році він може становити лише 494,2 мільйонів тонн – айменше з 2009 року.

Російський віцепрем'єр Олександр Новак називає ситуацію тимчасовою. Він пояснює падіння видобутку проблемами на нафтопереробних заводах і запевняє, що після ремонтів показники зростуть.

Водночас російські НПЗ продовжують втрачати потужності через українські удари. Зокрема, у серпні повністю зупинився Киришський НПЗ у Ленінградській області.

Щодо ОПЕК+, Новак також намагається применшити проблеми альянсу, називаючи їх "локальним викликом". Водночас частка країн ОПЕК+ у світовому видобутку нафти вже скоротилася приблизно до 40% проти понад 48% до загострення ситуації на Близькому Сході.