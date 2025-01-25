Військова допомога із США не зупинена, – Зеленський

Напередодні поширювалася інформація про те, що США припинили постачання допомоги іноземним країнам. Президент України Володимир Зеленський розповів, що військова допомога для України не скасована.

Про це президент сказав у відповідь на запитання журналістів під час пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду, передає кореспондент 24 Каналу.

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Чи припинили США допомогу Україні

Зеленський відреагував на новини про рішення Держдепу США заморозити всю іноземну допомогу. Президент запевнив, що американська військова допомога для України не припинена.

Я знаю, що є якісь обмеження на 90 днів гуманітарних програм. Знаю, є велика кількість інституцій у світі, які підтримувались урядом США... Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна. Те, чим займаюсь я – я сфокусований на військовій допомозі, вона не зупинена, Слава Богу,

– заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Держдеп США зупинив всю іноземну допомогу на 90 днів. У ЦПД пояснили, що обмеження стосується лише певних проєктів в Україні, зокрема фінансування шкіл і медичних ініціатив.