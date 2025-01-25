Військова допомога із США не зупинена, – Зеленський
- Президент України Володимир Зеленський запевнив, що військова допомога США для України не припинена.
- Зеленський зазначив, що обмеження стосуються гуманітарних програм, але військова допомога продовжується без змін.
Напередодні поширювалася інформація про те, що США припинили постачання допомоги іноземним країнам. Президент України Володимир Зеленський розповів, що військова допомога для України не скасована.
Про це президент сказав у відповідь на запитання журналістів під час пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду, передає кореспондент 24 Каналу.
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Чи припинили США допомогу Україні
Зеленський відреагував на новини про рішення Держдепу США заморозити всю іноземну допомогу. Президент запевнив, що американська військова допомога для України не припинена.
Я знаю, що є якісь обмеження на 90 днів гуманітарних програм. Знаю, є велика кількість інституцій у світі, які підтримувались урядом США... Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна. Те, чим займаюсь я – я сфокусований на військовій допомозі, вона не зупинена, Слава Богу,
– заявив Зеленський.
Нагадаємо, що Держдеп США зупинив всю іноземну допомогу на 90 днів. У ЦПД пояснили, що обмеження стосується лише певних проєктів в Україні, зокрема фінансування шкіл і медичних ініціатив.