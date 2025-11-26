Росія полює на цивільних FPV-дронами у Херсоні: активісти закликають зупинити "людське сафарі"

Акція "Зупиніть людське сафарі" набирає обертів. Небайдужих закликають виходити на вулиці, писати, розмовляти про полювання на цивільних, привертати увагу до цієї проблеми і змусити світ зупинити російські злочини.

Бо це може статися на вулиці кожного, якщо громадськість й надалі закриватиме очі. Про це повідомляє 24 Канал.

Що варто знати про акцію "Зупиніть людське сафарі"?

Організатори акції Stop Human Safari зазначають, що Росія полює на мирних жителів FPV-дронами у Херсоні. Вони закликають громадян привернути увагу до цього жахливого воєнного злочину та влаштувати мітинг у своєму місті 13-14 грудня.

Великий чи маленький, все працює. 13 або 14 грудня. Зробіть подію тут, на Facebook або в іншому місці. Розкажіть своїй спільноті. Роздрукуйте плакат. Скоро додамо ідеї та зображення для постерів. Пиши своє,

– закликала режисерка документального фільму "Херсон: Людське Сафарі" Заріна Забриська.

Вона також попросила людей поширювати цей пост або сайт мітингу, розказати своїм друзям та рідним, щоб знайти потрібних людей. Заріна переконана, що усвідомлення має значення, а кожна людина – важлива. Вона закликала зупинити "людську сафарі" та врятувати Херсон.

Протест під консульством США у Сіднеї на підтримку України / Фото, надані 24 Каналу

Ці історії цілком реальні й стаються із такими ж цивільними, як і ми. У Human Rights Watch розповіли про один з таких жахливих випадків. Там кажуть, що 28 вересня 2024 року Анастасія Павленко, 23-річна мати двох дітей, їхала на велосипеді на зустріч у Херсоні, коли побачила, як дрон злетів з даху будинку та почав переслідувати її.

Ворожий безпілотник відстежував жінку майже 300 метрів, а коли вона наближалася до Антонівського мосту, дрон скинув боєприпас, який вдарився об землю поруч і вибухнув, поранивши її в шию, ногу та ребро. У шоці Павленко продовжила рух на велосипеді до підземного переходу, вся в крові та з пробитими шинами.

Анастасія сказала, що їй надали першу медичну допомогу, перш ніж доставили до лікарні в сусідній Миколаївській області, де лікарі прооперували зламану ногу. Коли Human Rights Watch розмовляла з нею наприкінці листопада, у жінки все ще був металевий уламок у шиї, який хірурги не змогли видалити. Вона не поверталася до Херсона з моменту нападу. Хоча каже, що якби не дрони, то і досі жила б у місті.

Загалом Human Rights Watch задокументувала щонайменше 45 ударів безпілотників російськими військами в Антонівці та Дніпровському, які, ймовірно, навмисно були спрямовані на цивільне населення та цивільні об'єкти, включаючи інфраструктуру. Відео цих та інших атак на цивільне населення та цивільні об'єкти показують, що характер цілі був відомий оператору безпілотника, що свідчить про навмисний напад.

Яка ситуація в Херсоні: коротко про головне