Зупинити навалу Росії навряд чи могла би бодай якась армія в Європі, – Павлюк про силу ЗСУ

Олександр Павлюк заявив, що на всіх напрямках керують українські командири, які мають бойовий досвід. Це стосується й підрозділів.

Про це керівник Київської обласної військової адміністрації повідомив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Будь-який підрозділ стане підрозділом лише тоді, коли пройде перший бій. У нас за 8 років створені Збройні Сили, які пройшли бойові дії та обстріли. Я думаю, ці дні показали, що ЗСУ заслуговують на довіру,

– зазначив генерал-лейтенант.

"Те, що зупинено угруповання майже у 200 тисяч, навіть можливо більше. Зупинити цю навалу не була б здатна будь-яка європейська армія так, як це зробила українська", – додав Олександр Павлюк.

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