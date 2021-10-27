Зупинити не дозволимо, – Радуцький розповів, чи проведуть наступний етап реформи Супрун

Третій етап медичної реформи в Україні має стартувати вже з 1 квітня 2022 року. У Комітеті Верховної Ради з питань здоров'я нації переконують, що зупиняти розпочате не збираються.

Про це розповів глава комітету Михайло Радуцький в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він зізнався, що не був прихильником Уляни Супрун на посаді міністра охорони здоров'я.

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Однак Радуцький запевнив, що бачить зміни, які вдалось запровадили завдяки реформі. Проти самої реформи не були проти ні президент, ні "слуги народу", ні він особисто.

Чи продовжать медичну реформу в Україні

На запитання ведучої, чи знайдеться достатньо голосів у Раді за продовження реформи, Радуцький відповів, що при сьогоднішній монобільшості, уряді й владі Володимира Зеленського, зупинки реформи точно не буде.

Ми не дозволимо зупиняти реформу. Третій етап має початися навесні. З 1 квітня,

– резюмував Радуцький.

За його словами, пандемія показала, що приховані багато проблем з інфекційних хвороб. Влада продовжує їх виправляти. "Хто не працює, той не помиляється. Це помилки стратегічні, але їх треба було виправляти", – додав він.

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Що передбачає наступний етап реформи

Як пояснив Радуцький, мовиться про пакети медичних гарантій на спеціалізовані лікарні й на лікарні, які належать академії медичних наук. Це, наприклад, інститути Амосова і Шалімова. Високоспеціалізовані лікарні.

З 1 квітня вони перейдуть на фінансування за пакетами Національна служба здоров'я України.

Ми теж розуміємо, що звичайні апендицити й пересадка печінки – це різні за вартістю послуги. І тут НСЗУ зараз збільшує вартість пакетів саме для спеціалізованих,

– підкреслив політик.

Глава комітету Ради з питань здоров'я нації наголосив, що пандемія уповільнила темпи реформи, але не зупинила її. Підготовча робота вже триває.

Повне інтерв'ю Михайла Радуцького: дивіться відео

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