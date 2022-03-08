Зупинити Путіна може лише Україна, – російський опозиційний політолог

Вже майже другий тиждень російські окупанти обстрілюють українські міста та вбивають мирне населення. Російський опозиційний політолог Дмитро Орешкін вважає, що лише Україна може зупинити божевільні дії Володимира Путіна.

Про це він сказав в ефірі 24 каналу. "Мені здається, Путіна може зупинити лише Україна. Особисто я на Україну тільки і надіюсь", – заявив Орешкін.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

За його словами, надіятись на російських олігархів нема сенсу. Вони бояться Путіна, на них може чекати розправа.

Олігархи дуже бояться. Ті, хто тісно спілкується з Путіним, розуміють, що ця людина нещадна,

– розповів політолог.

Орешкін зазначив, що є нешвидка надія на середній клас росіян, адже війна вже економічно вдарила по них.

"Трохи пізніше можуть вплинути могили. Зараз влада мовчить, ховає, але рано чи пізно це випливе. Ще пізніше – ціни. Через місяць люди відчують, що ці санкції дійсно б'ють по них", – сказав політолог.

За 2 – 3 місяці в росіян почнеться протверезіння

"І десь за 2 – 3 місяці почнеться протверезіння. Зараз в росіян нерозуміння, розчарування або, як кажуть спеціалісти, когнітивний дисонанс", – зазначив Орешкін.

Люди 15 років живуть під барабанний дріб, що Росія підіймається з колін, а їхня армія наймогутніша. "Але вже практично 2 тижні "найсильніша армія" топчеться довкола України і не може нічого зробити", – додав він.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!