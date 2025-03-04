Маломуж припустив, який час Україна може вистояти без допомоги США

Дональд Трамп ухвалив рішення, яке підтримали його радники, тимчасово призупинити надання Україні військової допомоги. США не продовжуватимуть постачання зокрема, системи ППО, балістичні ракети, системи навігації та реактивну артилерію великої дальності.

Генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зауважив у розмові з 24 Каналом, що призупинення військової допомоги з боку США призведе до великих проблем в Україні. Водночас у Центру протидії дезінформації наголосили, що пауза у постачання військової допомоги Україні є інструментом інформаційного тиску на суспільство.

Важливо Військова допомога для України на паузі: усе, що відомо про рішення Трампа

Росія може скористатися ситуацією

Маломуж підкреслив, що Україна може мати величезні проблеми у найближчі місяці і навіть тижні. Ще маємо запаси озброєння та техніки на короткий час, але надалі потрібні нові постачання зброї із США. Для України вони є критичними, і Європа, на жаль, не може їх компенсувати.

Генерал армії зазначив, що Росія може скористатися цією ситуацією, адже, на його думку, вичікує та накопичує ракети, щоб завдати нових ударів по Україні.

Росіяни, мабуть, чекали, що США можуть припинить постачання Україна боєприпасів до систем Patriot, до РСЗВ HIMARS, ПЗРК NASAMS. Це ударні групи, які знищують балістичні та крилаті ракети,

– пояснив він.

Зверніть увагу! Народний депутат та член оборонного комітету Ради Федір Веніславський вважає, що без системної допомоги США наша країна має запас міцності приблизно на пів року. Водночас зараз триває робота щодо варіантів компенсації озброєння, постачання якого США можуть припинити.

Також нашій державі потрібні інші системи, які збивають дрони.

Крім того, Україна потребує бронебійних систем, постачання яких також призупиниться, наприклад, "Джавелінів". Дуже ефективними є РСЗВ M270 MLRS, які б'ють по середніх тилах противника, де він накопичує зброю, техніку, боєприпаси, а також розташовані штаби, склади,

– сказав він.

Українським силам на полі бою дуже допомагають американські високотехнологічні радіолокаційні системи, без яких дуже важко протидіяти ракетам та "Шахедам".

Важливо звернути увагу на те, що допомога Україні саме призупинена з боку США. Проте найближчими днями ситуація може змінитися, адже Вашингтон спілкується з британцями, європейцями, зокрема, французами та італійцями по різних оперативних каналах. І вже бачимо, що позитивні сигнали є,

– відзначив Микола Маломуж.

Генерал армії припустив можливість відновлення американської підтримки, початок переговорного процесу і підписання угоди. Однак всі ці дії з боку української влади мають бути ретельно підготовлені, щоб надалі уникнути протиріч, які проявилися під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа 28 лютого в Білому домі.

До слова, важливе значення для української армії має постачання щохвилинно інформації щодо ситуації на полі бою. Нам передають, що відбувається у фронтовій зоні, де групуються підрозділи противника, що дозволяє нам здійснювати удари. Також отримуємо інформацію, яку відстежують американські потужні космічні системи, щодо злету бомбардувальників, руху, наприклад, тактичних ракет, зокрема, ядерних, балістичних.

Проте за даними ЗМІ, призупинення військової допомоги з боку Вашингтона не торкнулося передачі Києву розвідданих, оскільки це інша лінія співробітництва.