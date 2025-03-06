Зупинка військової допомоги США: все не так смертельно, але буде серйозний удар, – аналіз AP

Якщо Україна деякий час не отримуватиме озброєння від США, то це не завдасть великої шкоди протистоянню ЗСУ. Але Дональд Трамп завдав по Україні серйозного удару, через який можуть бути знищені деякі з найстрашніших видів зброї України. Також таким чином американський президент намагається чинити тиск на Київ для ухвалення мирної угоди.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Associated Press. Видання повідомляє, що від 24 лютого 2022 року Сполучені Штати надали Україні 180 мільярдів доларів допомоги.

Дивіться також Логіка Трампа проста: США поставили на паузу допомогу Україні з конкретною метою

Чи вплине зупинка військової допомоги на боєздатність України

Найбільше військової допомоги Україні надали Сполучені Штати Америки. Однак через те, що ця допомога тимчасово не буде постачатися, українське військо швидко не впаде. Тобто ситуація не смертельна, роблять висновки у виданні, але удар все ж буде відчутним.

Україна отримала від США військову допомогу на 66,5 мільярда доларів. Близько 20% поставок озброєння було саме від Сполучених Штатів, включаючи ракети великої дальності та системи ППО Patriot.

Американська військова допомога виходить далеко за рамки зброї та боєприпасів. Наприклад, системи Starlink Ілона Маска військові використовують для зв’язку на лінії фронту, а американська розвідка надавала інформацію щодо відстеження переміщень російських військ і вибору цілей для ударів.

Якщо США припинять обмін даними із супутників та інших активів, це погано вплине на здатність України завдати удару у відповідь Росії, а іншим союзникам України не вистачає ресурсів, щоб заповнити прогалину,

– зазначають журналісти.

За словами представника Міноборони США, наказ Трампа про призупинення допомоги включає військову допомогу та зброю, яка вже була схвалена та прямувала до України.

Додамо, що призупинення цієї допомоги найближчим часом не матиме впливу на поле бою. Однак це послабить роботу протиповітряної оборони та зашкодить здатності України бити по цілях далеко за лінією фронту.

За словами експерта з військових питань з британського Університету Бата Патріка Бері, в Україні вичерпуються ракети для систем Patriot, які мають вирішальне значення для захисту міст від російських повітряних атак.

Проблема в тому, що багато з того, що надають США – це речі, які Європа та інші країни не можуть забезпечити в короткостроковій перспективі,

– сказав він.

А от запаси артилерійських снарядів та інших боєприпасів українська армія має. Також наша держава нарощує внутрішнє виробництво безпілотників, які необхідні для ефективної боротьби. Аналітики оцінюють, що трохи більше ніж половина військової техніки, яку використовує Україна, її оборонна сфера виготовляє самостійно.

Чому Дональд Трамп зупинив військову допомогу

У Білому домі заявили, що США призупиняють допомогу, щоб переглянути її та ухвалити рішення щодо подальшої допомоги. Пауза триватиме доки президент Дональд Трамп не визначить, що Україна продемонструвала відданість мирним переговорам з Росією.