Банді Януковича треба було показати швидкий результат, – депутат про причини зупинки метро

До критичного стану конструкцій та потреби в терміновому ремонті на частині "синьої" гілки метро призвело неякісне будівництво, яке здійснювалося за часів Януковича.

Тепер через піар Януковича з Азаровим страждатимуть кияни і міський бюджет. Про це повідомив у фейсбуці депутат Київради Дмитро Білоцерковець.

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"Астанавітєсь! Бачу, несеться по метро. Просто нагадаю: станції метрополітену, які щойно закрили на ремонт, 10 років тому відкривали "крєпкі господарники" Янукович та Азаров. Банда Януковича прийшла до влади в 2010 році і їм треба було показувати швидкий результат – терміново відкривати станції метро. І пофігу було на те, що гідроізоляцію не встигли зробити. Зараз через піар Януковича з Азіровим страждатимуть кияни і міський бюджет. Але полагодимо. Буде працювати", – заявив Дмитро Білоцерковець.

Депутат зазначив, що нинішня ситуація стала наслідком неякісно виконаних проєктних та будівельних робіт.

Жага швидкого результату, скоріше за все, позначилася на проєктуванні та будівельних роботах, що не могло не відобразитися на стані конструкцій. На папері, вірогідно, все було ок, але ми ж розуміємо, що головне було відзвітувати,

– наголосив Білоцерковець.

За його словами, щоб зрозуміти реальний стан конструкцій метрополітену, буде проведено експертизу.

"Наскільки там начудили Янукович, Азаров і ко, які будували і запускали в експлуатацію ці станції, будемо знати лише за результатами експертизи", – сказав він.

Коротко про ситуацію з метро у Києві

Сьогодні, 8 грудня, зупинили рух поїздів метро на ділянці між станціями "Деміївська" та "Теремки". Це було зроблено з міркувань безпеки пасажирів через підтоплення тунелів.

Поїзди на "синій" гілці Київського метрополітену курсують між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".