США частково призупинили допомогу Україні: у ЄС розповіли, що будуть із цим робити
- США призупинили постачання Україні певних видів озброєння, зокрема систем ППО та ракет до Patriot.
- Євросоюз планує посилити власну допомогу Києву, використовуючи інструмент SAFE для фінансування оборонних потреб України.
Останніми днями Вашингтон призупинив постачання до Києва певних видів озброєння. Йдеться, зокрема, про критичні для України системи ППО та ракети до Patriot.
Перебуваючи з візитом у Данії на спільній пресконференції з прем'єркою країни та представниками ЄС, Володимир Зеленський наголосив, що Україна розраховує на продовження військової допомоги від США, оскільки є певні види зброї, які Європа не може надати, передає 24 Канал.
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Як реагуватиме Європа на дії США
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своєю чергою наголосила, що дії Вашингтона є сигналом для Євросоюзу про те, що треба посилити власну допомогу Києву.
Посадовиця вказала на потребу нарощувати оборонні спроможності Європи не лише на рівні ЄС, але й на континентальному рівні.
Вона нагадала, що Євросоюз вже надав Україні військової підтримки на суму близько 50 мільярдів євро, зокрема у вигляді військового обладнання.
Також Урсула фон дер Ляєн порекомендувала державам членам скористатися інструментом SAFE, у межах якого доступні 150 мільярдів євро. Ці кошти країни можуть використати для купівлі зброї для України або інвестицій в її оборонку.
Чиновниця підкреслила, що фінансові можливості у ЄС для підтримки України є.