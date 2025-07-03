США частково призупинили допомогу Україні: у ЄС розповіли, що будуть із цим робити

Останніми днями Вашингтон призупинив постачання до Києва певних видів озброєння. Йдеться, зокрема, про критичні для України системи ППО та ракети до Patriot.

Перебуваючи з візитом у Данії на спільній пресконференції з прем'єркою країни та представниками ЄС, Володимир Зеленський наголосив, що Україна розраховує на продовження військової допомоги від США, оскільки є певні види зброї, які Європа не може надати, передає 24 Канал.

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Як реагуватиме Європа на дії США

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своєю чергою наголосила, що дії Вашингтона є сигналом для Євросоюзу про те, що треба посилити власну допомогу Києву.

Посадовиця вказала на потребу нарощувати оборонні спроможності Європи не лише на рівні ЄС, але й на континентальному рівні.

Вона нагадала, що Євросоюз вже надав Україні військової підтримки на суму близько 50 мільярдів євро, зокрема у вигляді військового обладнання.

Також Урсула фон дер Ляєн порекомендувала державам членам скористатися інструментом SAFE, у межах якого доступні 150 мільярдів євро. Ці кошти країни можуть використати для купівлі зброї для України або інвестицій в її оборонку.

Чиновниця підкреслила, що фінансові можливості у ЄС для підтримки України є.