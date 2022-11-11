Глухого кута не буде: в ISW вважають, що зима не зупинить бойові дії в Україні

На Заході вважають, що бойові дії в Україні зупиняться або зайдуть у глухий кут через зимову погоду. Окупанти не готові до бойових дій взимку.

Про це розповіли в американському Інституті вивчення війни. Зазначили, що деякі чиновники з питань оборони США та Заходу розглядають "очікуване зимове уповільнення бойових дій як можливість для початку дипломатії між Росією та Україною".

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В ISW пояснюють, що окупанти мають несправне або недостатнє зимове обладнання. Відтак, через брак обладнання чи боєприпасів, а не зиму, може уповільнити просування росіян.

Кульмінація російського наступу вже була

Інститут вивчення війни вважає, що зимова погода може завдати непропорційної шкоди погано оснащеним російським силам в Україні. Проте добре забезпечені українські військові не припинять контрнаступ через прихід зими. Вони навіть можуть скористатися промерзлою місцевістю, щоб пересуватися легше, ніж вони могли восени під час дощів.

Якщо бої таки припиниться цієї зими, це станеться через матеріально-технічні проблеми та кульмінацію кількох кампаній з обох сторін, – наголосили в ISW.

Додали, що російські кампанії із захоплення всіх територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей досягли кульмінації кілька місяців тому. Наразі росіяни мають укріплену оборону на більшій частині лінії фронту.

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