Опозиційну президентку Грузії Саломе Зурабішвілі запросили на інавгурацію Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року. Це стало жестом підтримки з боку американського політичного істеблішменту.

Саломе Зурабішвілі підтримує протест у Тбілісі і закликає до нових парламентських виборів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми Україна".

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Чому Зурабішвілі запросили на інавгурацію Трампа

Президентка Грузії та її опозиційна лідерка Саломе Зурабішвілі може бути однією з гостей інавгурації Трампа 20 січня 2025 року. Її офіційно туди запросили.

Конгресмен Джо Вілсон відзначив мужність Зурабішвілі у протистоянні проросійському впливу в Грузії. Він наголосив, що її діяльність є прикладом боротьби за демократію та незалежність у складних політичних умовах проросійського тиску.

Я глибоко захоплююся її мужністю перед обличчям нападок з боку Іванішвілі та його союзників з КПК (Комуністична партія Китаю, – 24 Канал) і іранського режиму,

– написав він.

Нагадаємо, Трамп не запрошував на свою інавгурацію президента України Зеленського. Трамп зазначив, що той може прийти, якщо забажає, його будуть раді бачити у США.