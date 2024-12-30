Чому Трамп запросив Зурабішвілі на інавгурацію та що робитиме новий "президент" Грузії

Опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запрошена на інавгурацію нового лідера США Дональда Трампа. Таким чином Сполучені Штати продемонстрували їй підтримку. А от новий "президент" Грузії, чию легітимність народ не визнає, буде виконувати лише одну функцію.

Про це в етері 24 Каналу зазначив грузинський політолог Гела Васадзе, наголосивши, що якщо США запрошують Зурабішвілі в якості президента на інавгурацію Трампа 20 січня 2025 року – це означає, що для США президентом є саме вона.

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Що є проблемою для "Грузинської мрії"

Прогнозуючи подальший розвиток подій, політолог озвучив, що Михеїл Кавелашвілі, який 29 грудня склав присягу в парламенті Грузії, буде займатися тільки тим, що підписуватиме закони проросійської партії "Грузинська мрія".

Президент "Грузинської мрії" взагалі нічого не робитиме. Він для цього і прийшов. Його завдання – підписувати те, що буде штампувати парламент в режимі скаженого принтера,

– озвучив Васадзе.

Політолог також зауважив, що опозиційна президентка Саломе Зурабішвілі не є політичним лідером протестувальників, вона є інститутом. Він пояснив, що в країні є політичні лідери, але знову ж таки – від певних політичних партій.

Однак протести, які тривають в Грузії – це акції всього суспільства, а не окремих політичних діячів. В цьому, зі слів Васадзе, і полягає вся складність для проросійської "Грузинської мрії".

От був би певний штаб, наприклад, під час Майдану. Янукович вирішив би домовитись з Яценюком, Тягнебоком, Кличком. І, припустимо, вони б домовились. Хіба від цього розійшовся б Майдан? Ні. Так само в Грузії,

– зазначив Васадзе.

Нагадаємо, в Грузії тривають протести, а також продовжуються затримання активістів. Мітингувальники висувають 2 вимоги. Люди хочуть, аби в Грузії провели нові парламентські вибори та звільнили політичних в'язнів. Вибори 26 жовтня 2024 року грузинські активісти вважають сфальсифікованими.