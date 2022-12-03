Зустріч Байдена і Путіна: у США пояснили, що точно посприяє переговорам

Днями президент США Джо Байден заявив про готовність до прямих переговорів з диктатором Путіним, якщо це покладе край війні в Україні. У Держдепі США уточнили, що є низка умов для того, аби такий діалог відбувся.

Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс. Головним аспектом можливих перемовин Байдена та Путіна залишається принцип "нічого про Україну без України".

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Якими є умови можливої зустрічі

На заяву Джо Байдена у Кремлі вже відреагували і для перемовин просять, аби Вашингтон визнав тимчасово окуповані території України російськими. Нед Прайс наголосив, що позиція США є незмінною – ніхто не визнаватиме цього, адже і Вашингтон, і союзники підтримують український суверенітет та територіальну цілісність.

Водночас якщо все ж Кремль продемонструє зацікавленість у переговорах та своє бажання припинити війну, перемовини Байдена та Путіна є цілком можливими, однак очільник Білого дому консультуватиметься з союзниками по НАТО та з українськими партнерами.

Та поки Путін не проявляє інтересу до припинення війни, США робитимуть усе, аби позиція Кремля змінилася. Речник Держдепу підкреслив, що цьому, зокрема, має сприяти військова допомога Україні, адже вона не тільки посилює українську армію та допомагає у поверненні захоплених територій, але й може спонукати Росію таки шукати дипломатичного врегулювання.

Тому Нед Прайс запевнив, що США надалі надаватимуть військову допомогу Україні та робити все необхідне для притягнення Росії до відповідальності за скоєне.

Надання такої допомоги у сфері безпеки не лише допоможе змінити умови на полі бою, спонукаючи росіян брати участь у справжній дипломатії, чого вони досі не бажали робити, але й зрештою це також зміцнить позицію України за столом переговорів, якщо і коли цей стіл з’явиться,

– підкреслив Прайс.

Байден готовий до зустрічі з Путіним

З початком повномасштабної війни Росії проти України, усі контакти Білого дому та Кремля були припинені. Однак 1 грудня президент США Джо Байден заявив, що готовий до прямих перемовин з диктатором, якщо той виведе війська з України та проявить зацікавленість у завершенні війни.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков у відповідь на це заявив, що Росія не збирається виводити свої війська з України й буде продовжувати війну, але цинічно додав, що "Путін відкритий до перемовин". Однак рупор Путіна додав, що факт невизнання Вашингтоном окупованих територій України російськими "ускладнює пошук підґрунтя для перемовин".