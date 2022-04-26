Зустріч на базі "Рамштайн" важливіша, аніж засідання ЄС, – Піонтковський про 6 пакет санкції

Понад 20 країн уже погодилися на зустріч на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині, щоб обговорити допомогу Україні. Ця подія важливіша, аніж рішення про 6 пакет санкцій.

Про це сказав російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. Свою думку він висловив в інтерв'ю Роману Цимбалюку на 24 каналі.

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Він вважає, що усе інше, що стосується санкцій, окрім відмови Німеччини купувати російський газ – дрібниці.

Публіцист додав, що серйозніші речі Захід вже зробив, за це йому можна подякувати. Однак питання війни та миру вирішуватиметься найближчими місяцями.

Засідання військової ради на американській базі "Рамштайн" – це куди важливіше, ніж засідання Євросоюзу,

– вважає Піонтковський.

Тим паче ми усі розуміємо, що Німеччина від російського газу не відмовиться. Принаймні до наступного року.

Що треба знати про зустріч на авіабазі "Рамштайн" Вона відбудеться 26 квітня. Участь у цій зустрічі вже підтвердили понад 20 країн – як членів НАТО, так і інших держав.



На авіабазі планують обговорити 3 теми:



• нинішню ситуацію на фронті в Україні;

• необхідні постачання зброї Україні для відбиття російського нападу;

• післявоєнне відновлення України.

Що відомо про 6 пакет санкцій проти Росії

Брюссель працює над 6-им пакетом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Зазначається, що новий пакет міститиме певну заборону на імпорт російської нафти та стосуватиметься низки російських банків, а саме їхнього відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT.

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