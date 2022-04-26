Зустріч на базі "Рамштайн" важливіша, аніж засідання ЄС, – Піонтковський про 6 пакет санкції
Понад 20 країн уже погодилися на зустріч на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині, щоб обговорити допомогу Україні. Ця подія важливіша, аніж рішення про 6 пакет санкцій.
Про це сказав російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. Свою думку він висловив в інтерв'ю Роману Цимбалюку на 24 каналі.
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Він вважає, що усе інше, що стосується санкцій, окрім відмови Німеччини купувати російський газ – дрібниці.
Публіцист додав, що серйозніші речі Захід вже зробив, за це йому можна подякувати. Однак питання війни та миру вирішуватиметься найближчими місяцями.
Засідання військової ради на американській базі "Рамштайн" – це куди важливіше, ніж засідання Євросоюзу,
– вважає Піонтковський.
Тим паче ми усі розуміємо, що Німеччина від російського газу не відмовиться. Принаймні до наступного року.
Що треба знати про зустріч на авіабазі "Рамштайн"Вона відбудеться 26 квітня. Участь у цій зустрічі вже підтвердили понад 20 країн – як членів НАТО, так і інших держав.
На авіабазі планують обговорити 3 теми:
• нинішню ситуацію на фронті в Україні;
• необхідні постачання зброї Україні для відбиття російського нападу;
• післявоєнне відновлення України.
Що відомо про 6 пакет санкцій проти Росії
- Брюссель працює над 6-им пакетом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.
- Зазначається, що новий пакет міститиме певну заборону на імпорт російської нафти та стосуватиметься низки російських банків, а саме їхнього відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT.