Зустріч у Давосі завершилася без чіткого плану, – Bloomberg

Зустріч радників з національної безпеки у Давосі завершилася без чіткого плану щодо досягнення миру в Україні. Ймовірність проведення саміту на рівні глав держав знижується.

Bloomberg зазначає, що Київ сподівався, що зустріч допоможе узгодити підтримку мирного плану серед країн Глобального Півдня, багато з яких не бажали підтримувати Київ від початку вторгнення Росії.

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"Учасники зустрічі уточнили питання для обговорення на певному етапі, але ні Україна, ні Росія, яка не була запрошеною, не готові йти на територіальні поступки", – цитує видання міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса.

Чи відбудеться саміт на рівні глав держав

Зазначають також, що зустріч на рівні лідерів, яку хоче провести Україна, наразі не планують проводити.

Кассіс повідомив, що зустріч, яка відбулась у неділю, імовірно, була останньою в нинішньому форматі. Відтак, подальші кроки залишаються незрозумілими.

Деякі країни вважають, що зустріч на рівні лідерів, яку хоче організувати Україна, буде передчасною, тоді як інші хочуть залучити Росію до процесу.

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