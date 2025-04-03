Путін відправив посланця до США домовлятися: у чому головна загроза для України

Спецпосланець Путіна Кіріл Дмитрієв зустрівся зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом у Вашингтоні. З великою імовірністю поїздка не була спрямована на розв'язання війни в Україні чи геополітичних питань.

Переговори могли стосуватися фінансових інтересів, що може серйозно зашкодити не лише Україні, а і Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіону. Детальніше 24 Каналу розповів політичний експерт і доктор філософії Андрій Городницький.

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Про що могли домовлятися Віткофф і Дмитрієв

Політичний експерт зазначив, що Віткофф – це стовідсотковий бізнесмен. Його діяльність зосереджена тільки на бізнесі, без жодних додаткових аспектів.

Щодо Дмитрієва ситуація складніша. Його діяльність більше пов'язана з фінансовими КГБшними або ФСБшними операціями. Він представляє інтереси Росії у бізнес-сфері.

Проблема в тому, що він ще й "хохол",

– зазначив Городницький.

Перемовини Віткоффа і Дмитрієва могли стосуватися фінансових оборудок. Є багато наближених до Трампа бізнесменів, які бажають заробити, зокрема в Росії. Їм байдуже, де саме це відбуватиметься.

Хто такий Дмитрієв Перший високопоставлений російський чиновник, який відвідує Вашингтон у державних справах з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Що цікаво, народився він у Києві.

Це може призвести до певних ускладнень з розв'язанням політичних питань в Україні. Приміром, якщо наша держава продовжить тиск на Росію, США можуть вдарити по українських бізнесових інтересах.

Якщо все зведеться винятково до бізнесу, ситуація стане складною не лише для України, але й для Європейського Союзу й Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Сьогоднішні новини підтверджують, що бізнес має пріоритет навіть перед економічними питаннями, на жаль,

– наголосив Андрій Городницький.

Як ці проблеми будуть розв'язуватися, поки що важко сказати. Одне можна стверджувати точно: ця зустріч не була спрямована на вирішення українських чи геополітичних питань, принаймні з боку США.

Подоляк припустив, що Дмитрієв намагався "продати" Віткоффу доступи до рідкісноземельних металів або ринків видобутку в Арктиці, а також спільні проєкти в енергетичному секторі.