Звільнення Херсона додало Байдену козирів на зустрічі з Сі Цзіньпінем, – аналітик

Напередодні саміту G20 відбулася зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіня. Зокрема, лідери обговорили питання російсько-української війни.

Важливий аспект – результати проміжних виборів у США. Це додало Байдену певну психологічну перевагу та впевненість. Про це 24 каналу сказав політолог-американіст, аналітик "Інтерньюз Україна" Владислав Фарапонов.

До теми У Росії більше немає шансів перемогти, – оглядач про зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Результати ЗСУ – перевага для Байдена

З огляду на статус держав, їхні прагнення та цінності, порядок денний саміту G20 буде досить широким. Важливо, що Білий дім чітко наголосив на питанні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"В цілому – це краще, ніж конфронтація. Я переконаний, що зустріч більше була сфокусована на двосторонніх відносинах, але все одно вдалося включити й глобальні питання", – зауважує політолог. Для США та Китаю добре, відзначає аналітик, що зустріч була організована в очному форматі.

Фарапонов переконаний, що радісні новини з півдня України додали козирів Байдену. США отримали можливість чітко наголосити, що допомагають переможцям, адже українська армія вкотре продемонструвала здатність впевнено повертати свої території. Зокрема, це вдалося завдяки великому обсягу допомоги з боку Сполучених Штатів. Тому країна продовжуватиме на цьому наполягати й підтримувати нашу державу.

Наочність значно краща за абстрактність, особливо у перемовинах,

– запевняє Владислав Фарапонов.

Підсумки зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіня: дивіться відео

Україну та Росію закликали до перемовин

У межах зустрічі з президентом США китайський лідер наголосив, що "весь час був на боці миру і продовжить заохочувати до мирних переговорів". За його словами, КНР підтримує і з нетерпінням чекає відновлення мирних переговорів між Росією і Україною. Водночас у Китаї сподіваються, що США, НАТО і ЄС будуть вести всебічний діалог з Росією.

У свою чергу президент США Джо Байден акцентував: будь-які переговори щодо припинення вогню вимагатимуть місця за столом переговорів для України. "Нічого про Україну без України. Це рішення, яке мають ухвалити українці", – стверджує американський лідер. Він додав, що США й надалі підтримуватимуть Україну та надаватимуть можливості українському народу для своєї оборони.